Si immerge nella fontana in piazza: beccato dalle telecamere Avellino, piazza Libertà. Giovane africano ripreso dalle telecamere.

di AnFan

Molti, scherzando, hanno detto che quel ragazzo nella fontana non somigliava era certo Anita Ekberg nel capolavoro “La dolce vita” di Fellini. E, in effetti, anche la location era di tutt'altro tipo: Piazza Libertà, al centro centro di Avellino. Protagonista dell'abluzione, presto diventata virale grazie alla cassa di risonanza del web, è un giovane africano di cui non sono state rese note le generalità. Si è sciacquato mani e viso, l'acqu gli arrivava fino alle caviglie. Una scena inusuale che è stata ripresa dai cellulari dei passanti che non si sono fatti sfuggire l'occasione di catturare tutto con lo smartphone. Qualche anziano ha anche tentato di far uscire il giovane dalla fontana. Ma è stato tutto inutile. (La foto di copertina ci è stata gentilmente concessa dal fotografo Massimo D'Argenio)

Il ragazzo è stato filmato anche dall'occhio elettronico delle telecamere di sicurezza della control-room di Avellino. Il servizio di videosorveglianza che ha la sua base operativa al comando della municipale, guidata dal colonnello, Michele Arvonio. E le immagini sono state catturate anche dalla telecamera della Questura. Non è escluso che possano anche essere presi provvedimenti nei confronti dell'insolito bagnante di Piazza Libertà.

La foto che ritrae il ragazzo africano, postata su facebook, ha raccolto decine e decine di commenti. Fra chi è stato assolutamente critico: «Non sono possibili episodi di questo tipo in una città civile»· E chi invece lascia il beneficio del dubbio: «E se stava solo cercando qualcosa che gli era caduto ed è stato fotografato nel momento sbagliato?».

Il ragazzo africano, comunque, non è il primo a essersi bagnato nella fontana di Piazza Libertà. L'estate dello scorso era toccato a due adolescenti: immortalate mentre sciacquavano i piedi. Un episodio che aveva avuto particolare eco perché, giorni prima, del colorante rosso era stato gettato da ignoti nella stessa fontana. Un atto vandalico che era rimasto impunito perché non si era arrivati all'identificazione dei colpevoli. Ora, con le nuove telecamere, la vicenda di questa mattina ha avuto un epilogo diverso.