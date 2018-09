A 85 anni attraversa l'Italia a piedi: arriva ad Avellino L'affascinante sfida di Bellière, alpino paracadutista. Domani arriverà al corso di Avellino.

di Andrea Fantucchio

Ci sarà anche la città Avellino nel viaggio, in 146 tappe, di Alessandro Bellière: a 85 anni sta attraversando l'Italia a piedi. E raccontando le bellezze della penisola. Bellière, alpino paracadutista, ha dedicato la sua vita a viaggiare. Come racconta nel suo blog: dove sono raccolti scatti realizzati in giro per il mondo, dall'Arabia Sudita, passando per Singapore fino in Ecuador.

E oggi, a un'età in cui molti suoi coetanei preferiscono godersi la meritata pensione, magari fra un torneo di bocce e l'altro, o giocando a carte con gli amici, Bellière si è regalato una nuova avventura lunga 4000 km. Per «unire in un abbraccio virtuale tutti i venti capoluoghi di Regione». Una sfida, certo, ma anche e soprattutto un ricerca di aggregazione e coesione, sempre più difficili da trovare in un mondo segnato da rapporti filtrati attraverso uno schermo. E allora non sorprende che Bellière, nel breve racconto del suo viaggio, lanci un appello: «Desidero incontrare, come ho già fatto nelle altre sfide, scolaresche, giovani, anziani e diversamente abili, nello spirito di amicizia che la sana attività sportiva promuove e naturalmente sempre all’insegna del mio motto: “Volere è Potere”»

La sua prossima tappa si svolgerà domani fra Nola ed Avellino. Alle 13 è previsto l'arrivo in corso Vittorio Emanuele. Durante il tragitto l'inossidabile alpino sarà accompagnato da un corteo di vigili del fuoco, paracadutisti, e fan che ha raccolto in tutta Italia, oltre a tutte quelle persone che, pur non potendolo seguire di persona, ne ammireranno le gesta attraverso internet. Dove, per paradosso, uno dei più strenui sostenitori dell'analogico, amante delle lunghe passeggiate e non certo dei tempi "mordi e fuggi del web", ha una comunità di appassionati che cresce di giorno in giorno. E non è forse così strano che questo accada: dopotutto, come diceva l'ufficiale Myers, «se cercate idee creative andate a piedi. Gli angeli sussurrano a uomo quando va a fare una passeggiata».