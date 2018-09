Fiamme in A16: fumo e paura, auto distrutta FOTO In direzione Avellino

Auto in fiamme sull'autostrada A16, paura in autostrada. E' successo nel pomeriggio di oggi. Nessun ferito nel rogo. A prendere rapidamente fuoco una Fiat Croma. Il veicolo rapidamente ha preso fuoco. Il conducente ha rapidamente effettuato una manovra, per accostare l'auto e non rischiare di impattare con altri mezzi. Sul posto rapidamente sono arrivati i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la carreggiata. E' successo pochi metri prima del ponto in territorio Irpino, a pochi chilometri dallo svincolo per Avellino Ovest. I passeggeri della Croma oltre ad essersi spaventati non hanno riportato ferite.