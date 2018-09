Anziana cade sul balcone e chiama aiuto, paura in via Carducci I soccorsi, strada chiusa e interventi dei vigili del fuoco

di Siep

Donna anziana scivola, cade sul terrazzo di casa e invoca aiuto. Soccorsi difficili e lunghi per la signora, che sola in casa e impossibilitata a rialzarsi ha dovuto attirare l'attenzione dei passanti per essere soccorsa. Sono arrivati subito i vigili del fuoco che per soccorrerla sono dovuti arrivare con carrello e mezzo speciale così da raggiungere il piano della casa. La signora, infatti, non riusciva a rialzarsi per raggiungere la porta di casa e aprire ai sanitari. Una volta arrivati sul balcone i caschi rossi la hanno rassicurata, per poi aprire ai sanitari che stanno accertando le sue condizioni di salute.

La strada per consentire l'intervento è stata interdetta al traffico delle auto dai vigili urbani, così da consentire l'arrivo dei mezzi dei vigili del fuoco. Tanti i passanti che si sono fermati per assistere all'intervento, con tanto di applauso per i caschi rossi che sono riusciti a salvare la povera anziana.