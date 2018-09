Irpinia in lutto. E' morto Osvaldo Galdieri La drammatica scomparsa. Il dolore di tantissimi irpini

di Siep

Lutto in Irpinia per la morte di Osvaldo Galdieri noto professionista e artista appassionato e talentuoso, che con la sua chitarra ha saputo sempre comunicare agli altri la sua straordinaria carica vitale e straordinaria sensibilità. Osvaldo si è spento ieri sera, tra l'amore e affetto dei suoi cari dopo aver lottato contro una malattia per molto tempo. Osvaldo lo conoscevano tutti in città e non solo.

Direttore di Bper ha lavorato in molte filiali. Il suo lavoro lo aveva portato in molte sedi e paesi. Ovunque, Osvaldo, ha saputo farsi conoscere, apprezzare ed amare. Una straordinaria sintesi di virtù ha sempre reso ricco il suo animo esprimendosi in quel suo unico modo di porgersi, fatto di garbo, eleganza e simpatia. Si è spento a soli 53 anni Osvaldo, e tra le sua passioni c'era quella del Calcio, dell'Avellino Calcio. Solo pochi giorni fa erano andati a casa sua a fargli visita Gigi Castaldo e Angelo D'Angelo. I giocatori biancoverdi hanno voluto salutarlo. E c'era stato come sempre il suo omaggio in parole, Osvaldo su facebook aveva annotato commoventi ricordi di un giorno speciale. Calcio, fotografia, musica e poesia sono solo alcune delle sue passioni, coltivate con quella innata dolcezza e autentico sentimento che solo i veri artisti sanno avere.

Appassionato di musica, teatro e poesia ha scritto molte canzoni, annotandone ispirato da quel suo talento unico, testi e musica. Ieri sera Osvaldo si è spento a casa sua in via degli Imbimbo, quel suo cuore grande si è fermato per sempre e in tanti stanno raggiungendo i suoi parenti e familiari, la sua adorata moglie e i suoi due figli, per porgere la propria vicinanza in un momento così doloroso.

"Oggi io ho perso un fraterno amico. L'Irpinia ha perso uno dei suoi figli migliori, per la sua intelligenza poliedrica, per la sua sensibilità artistica ma soprattutto per la sua grandissima umanità. Riposa in pace amico mio, sarai sempre nel mio cuore!", scrive in un post Sabino Morano, consigliere comunale di Palazzo di Città. Tanti ricordano l'amico generoso e solare, che non ha mai lesinato affetto e comprensione per chi gli chiedeva aiuto e sostegno. "Le anime belle non vanno mai via ...ci hai regalato la forza la saggezza l’emozione la bontà i tuoi passi nel mondo e soprattutto il tuo sorriso, e il tuo sorriso accompagnerà i nostri giorni cullandoci sulle tue note ... e tu sei e sarai sempre con noi ...", scrive Daniela. IL social diventa il diario virtuale del ricordo, dell'affetto, del dolore per chi ha avuto il piacere di conoscerlo.

"Ciao Osvaldo amico mio, ti ricorderò sempre con la tua chitarra, e il tuo organetto ci tenevi allegri durante le nostre gite scolastiche suonando le canzoni di Eduardo Bennato Non ti dimenticherò mai sei stato un grande amico con un grande cuore", scrive Annamaria. Ogni post condivide il dolore per la perdita di un uomo migliore, un musicista, un padre e marito esemplare, un professionista, una persona ricca di sentimenti e sempre disponibile a sorridere, aiutare, ascoltare e comprendere.

I funerali di Osvaldo Galdieri si terranno domani alle ore 10 nella chiesa di via degli Imbimbo.