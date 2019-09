Si semina e non si raccoglie nei campi per colpa dei cinghiali Oltre 50 capi nella Valle del Miscano a Montecalvo, sono loro i padroni della notte e dei terreni

Situazione insostenibile nella Valle del Miscano, campi devastati dai cinghiali, agricoltori esasperati costretti a vegliare di notte i loro prodotti, mettendo a serio rischio anche la propria vita.

L’allarme sollevato da Nicola Serafino, imprenditore agricolo: “Non ci aspettavamo, che questo fenomeno, arrivasse anche in questa zona in maniera così esponenziale. E’ diventato un serio pericolo. Qui la forza del territorio è l’agricoltura, oggi aggredita dalla presenza numerosa di questi capi.”

Oltre 50 capi allo stato selvatico, fino a distruggere un campo ogni notte. Pascolano nel pendio, per poi attaccare nelle ore notturne il territorio.

Cani in continuo movimento e abitanti costretti, così come avvenuto per i furti nelle case a dar vita alle ronde, questa volta per difendere i loro terreni.

Franchina Mobilia attivamente impegnata da anni nel settore agricolo, referente Cia sul territorio fa questa considerazione.

“E’ un problema molto serio. L’assessorato all’agricoltura della Regione Campania, io credo che debba intervenire con la massima urgenza. Non è possibile seminare e non raccogliere nulla. Sfido chiunque a lavorare a vuoto. I cacciatori ci deridono e questo fa ancora più male. Le aziende sono in ginocchio e minacciano di non fare più nulla. E’ diventato impossibile lavorare.”