Ariano, Franza e Molinario:"Struttura Casone viva grazie alla protezione civile" La visita al campo scuola e una proposta da condividere con i sindaci del comprensorio

Una realtà importante per tutto il territorio da valorizzare e preservare. Plauso da parte del comune di Ariano Irpino alla protezione civile flumerese. Il sindaco Enrico Franza ha visitato il campo scuola allestito nella struttura della comunità montana ufita, sede dell’associazione impegno e solidarietà di Flumeri. Ad accompagnare il primo cittadino arianese, l’assessore Pasqualino Molinario.

A fare gli onori di casa il presidente Francesco Giacobbe circondato dai volontari e dagli oltre 35 ospiti del campo scuola, provenienti anche dal circondario e dalla vicina provincia di Benevento.

“I ragazzi rappresentano il futuro e questa magnifica esperienza sociale ha una grande rilevanza. Complimenti alla protezione civile flumerese per come è riuscita a valorizzare con la sua presenza dal periodo della pandemia, questa struttura. Metteremo in campo ad Ariano un ragionamento di centro operativo intercomunale, per far sì che tutte le realtà territoriali possano in piena sinergia. Mi farò promotore di questa proposta coinvolgendo i sindaci del territorio. Un campo base permanente pronto ad entrare in azione in qualsiasi situazione di emergenza.”

Dello stesso avviso il sindaco Enrico Franza: “Una struttura che andava potenziata e Francesco Giacobbe lo ha fatto nel migliore dei modi, rendendola non solo efficiente ma dotata di tutte le strumentazioni necessarie che hanno arricchito un patrimonio immobiliare della comunità montana. Una struttura che è stata resa funzionale soprattutto finalizzata ad interventi necessari sul nostro territorio, in caso di calamità ed evenienze che devono essere fronteggiate con la competenza e la professionalità, qualità che non sono mai mancate grazie alla protezione civile flumerese da sempre al servizio di tutto il comprensorio. E’ un plauso il mio che rivolgo a nome di tutti i sindaci del territorio.”