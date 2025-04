Ariano: per la prima vola a Cardito la fiera della domenica delle palme C'è attesa per il tradizionale evento in programma domani nel popoloso piano di zona

Conto alla rovescia per il tradizionale evento arianese riproposto al piano di zona di località Cardito, dopo diversi anni in cui si è tenuto in centro storico. È attesa infatti per domani, 13 aprile, ad Ariano Irpino, la fiera della Domenica delle palme.

Un appuntamento rilanciato dalla amministrazione comunale e che viene proposto nella nuova location a causa del lavori che interessano il centro storico.

Ambulanti ed espositori metteranno in mostra le proprie merci tra via piano di zona e piazzale Madonna di Fatima.

L'appello del delegato Confcommercio Avellino, Nicola Grasso: "Invitiamo la popolazione ufitana, ad essere presente ad una fiera che ha fatto parte per molto tempo delle nostre tradizioni. Sosteniamo fortemente e con volontà il far tornare alla luce la fiera della domenica delle palme perché crediamo che il commercio e più in generale l’economia locale possano trarre benefici da simili iniziative. Ci auguriamo, che questo evento diventi nuovamente un appuntamento di riferimento nel periodo delle festività pasquali e che le attività commerciali di via Cardito, rimangano aperte durante la mattinata".