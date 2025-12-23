Calciomercato Avellino: 10 giorni alla sessione invernale, il punto sulla rosa Dentro Sala, altre idee in entrata, priorità cessioni per i parametri della lista

L'equilibrio tra l'ingresso di alcune pedine per integrare la rosa per aspetti tecnici e tattici e la necessità di diverse uscite per rientrare nei numeri della lista con 18 over: ecco come si presenterà la sessione invernale di calciomercato in casa Avellino. L'organico va oltre lo spazio richiesto dalla Cadetteria e c'è la priorità cessioni per il direttore sportivo Aiello, chiamato a definire operazioni in entrata per aumentare la qualità e la quantità in alcuni ruoli. La società irpina si è mossa d'anticipo per la fascia sinistra con l'arrivo di Sala dal Como. Il terzino è già ad Avellino, ha seguito il match dei lupi contro il Palermo dalla tribuna Terminio e sarà subito a disposizione di Biancolino per il primo match del 2026, in programma sabato 10 alle 15 contro la Sampdoria al "Partenio-Lombardi". Proprio nella rosa dei blucerchiati c'è un profilo seguito dall'Avellino. Alla società irpina piace Alessandro Pio Riccio, difensore centrale classe 2002. Il partenopeo è cresciuto nella Juventus giocando anche nella Next Gen prima dell'esperienza al Modena in prestito e poi alla Samp dall'estate del 2024 con il trasferimento a titolo definitivo. In uscita dalla rosa biancoverde ci sono diversi profili: Rigione, Manzi, Cagnano, Marchisano, De Cristofaro, Gyabuaa, Lescano e Panico.

La rosa biancoverde e i calciatori in prestito

* in evidenza gli under

Portieri

Iannarilli (2027), Marson (2026), Pane (2026), Daffara (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Juventus)

Difensori

Cancellotti (2027), Rigione (2027), Enrici (2027), Manzi (2027), Cagnano (2027), Milani (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Lazio), Simic (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Marchisano (2027 con opzione 2028 a favore dell'Avellino), Fontanarosa (2028), Missori (prestito dal Sassuolo)

Centrocampisti

Armellino (2026), De Cristofaro (2028), Palmiero (2028), Sounas (2028), Palumbo (2028, riscatto), Kumi (in prestito dal Sassuolo), Gyabuaa (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dall'Atalanta), Besaggio (2028)

Attaccanti

Favilli (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Russo (2028), Patierno (2028), Lescano (2027), Panico (2027), D'Andrea (in prestito con diritto di opzione dal Sassuolo), Crespi (2028, a titolo definitivo dalla Lazio), Insigne (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Tutino (in prestito dalla Sampdoria con opzione e/o obbligo di trasformazione in definitivo al verificarsi della promozione in A dell'Avellino), Biasci (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni, a titolo definitivo dal Catanzaro)

Rientri dai prestiti

D'Angelo (2026)

Ceduti in prestito

Tribuzzi (2028, in prestito con diritto di opzione al Vicenza), Maisto (2027 con opzione 2028, in prestito con diritto di opzione e contro-opzione al Potenza). Mutanda (2027, in prestito alla Dolomiti Bellunesi), Arzillo (2026 con opzione di rinnovo in favore dell'Avellino, in prestito alla Casertana), Di Paola (2027 con opzione di rinnovo in favore dell'Avellino, in prestito alla Cavese), D'Ausilio (2028, in prestito con diritto di opzione al Catania), Toscano (2027, in prestito alla Casertana), Todisco (2027, in prestito con diritto di opzione all'Audace Cerignola), Gori (2027, in prestito con diritto di opzione all'Ascoli), Cancellieri (2027, in prestito al Siracusa)