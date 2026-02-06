Ariano, pali della luce segati a Camporeale, nessun furto: ecco cosa è accaduto Sul posto la polizia dopo essere stata allertata: tutto chiaro

In un primo momento gli abitanti avevano pensato ad una ennesima razzia di rame, in una zona appetibile, quale quella di Camporeale ad Ariano Irpino, nel vedere, in maniera insolita, ben tre pali della pubblica illuminazione letteralmente segati e adagiati nei terreni. E' accaduto alle spalle dell'istituto di ricerche genetiche Biogem nella zona Pip. Un pò come accaduto negli anni scorsi in occasione del passaggio della talpa all'altezza del casello di Grottaminarda con lo smantellamento della segnaletica, successivamente ripristinata.

Sul posto è giunta infatti anche una volante della polizia per le opportune verifiche. Ma fortunatamente niente di tutto ciò.

E' stato lo stesso comune a chiarire quanto accaduto nella notte.

"I pali segati verranno ripristinati con una nuova installazione. Il momentaneo abbattimento è stato dovuto al passaggio di un trasporto eccezionale.

E' stato lo stesso trasportatore, in maniera corretta e tempestiva a denunciare l'accaduto e ad assicurare il ripristino.

Non è stato in pratica possibile interrompere il trasporto. Un abbattimento dunque inevitabile e un danno che verrà riparato al più presto".