Ariano: gli studenti del Ruggero II incontrano Ortensio Zecchino L'ex ministro, autore del libro "Il perenne conflitto tra i signori del diritto"

Grazie al progetto "Legalmente", curato in maniera impeccabile dalla docente Gaetana Di Leo, le classi 4° e 5° hanno incontrato l'ex ministro Ortensio Zecchino, autore del libro "Il perenne conflitto tra i signori del diritto".

Una mattinata particolarmente interessante, formativa e ricca di spunti importanti, che ha visto la partecipazione attenta degli studenti.

Dopo il saluto introduttivo del dirigente scolastico Massimiliano Bosco, sempre presente e aperto a nuove iniziative formative, che ha sottolineato l'importanza della cultura e della legalità nella formazione dei giovani, Zecchino ha condiviso con la platea la sua esperienza e le sue riflessioni.

Al termine dell'incontro, il gruppo di alunni e docenti del Ruggero II ha visitato il centro di ricerca Biogem, grande eccellenza nel panorama internezionale e gli spazi dedicati al museo della storia della terra e della vita.