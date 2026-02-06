Le ragioni del sì al referendum giustizia: focus ad Avellino L'appuntamento è per venerdì prossimo 13 febbraio alle 17.30 al circolo della stampa

Sarà Raffaela Manduzio, in qualità di presidente dell'assemblea regionale di Azione Campania ad intervenire con un saluto introduttivo, nel corso dell'incontro organizzato dal comitato Sìsepara della fondazione Luigi Einaudi a sostegno del Sì per il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere. L'appuntamento è per venerdì prossimo 13 febbraio alle 17.30 al circolo della stampa di Avellino.

"Un momento di confronto aperto e plurale, con giuristi, giornalisti e rappresentanti del mondo forense e riformista, per discutere con serietà di una riforma che incide profondamente sull'assetto della giustizia.

Votare Sì significa rafforzare i principi di imparzialità e credibilità della magistratura, a tutela dei diritti dei cittadini. Informare con chiarezza, senza slogan né allarmismi, è un dovere civile e democratico".

Il programma

Introduce e modera Pier Camillo Falasca, direttore L'Europeista.

Saluti

Fabio Benigni presidente ordine avvocati Avellino, Stefania Pavone presidente ordine avvocati Benevento, Raffaela Manduzio presidente assemblea Azione Campania, Bruno Gambardella presidente comitato radicali italiani, Giuseppe Vetrano comitato Giuliano Vassalli.

Intervengono

Luigi Petrillo direttivo camera penale irpina, Luciano Capone il Foglio, Claudio Velardi direttore il Riformista, Enzo Bianco presidente Liberal Pd.