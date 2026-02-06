Ariano: maremmano muore travolto da un'auto, sanzione per chi era alla guida Strade sempre più a rischio per automobilisti e animali vaganti

Strade sempre più a rischio per automobilisti e animali vaganti. Il bilancio di oggi è di quattro animali investiti e uccisi: un tasso, una volpe, un gatto e un bellissimo pastore maremmano. Quest'ultimo è stato centrato da un'auto, lungo la statale 90 delle puglie in località Camporeale, zona Trave. E' successo intorno alle 19.00.

La polizia municipale è giunta sul posto pochi minuti dopo l'incidente e con grande intuito è riuscita a venirne subito a capo.

"Siamo intervenuti e abbiamo identificato la persona alla guida dell'auto - afferma il colonnello Angelo Bruno, comandante della polizia municipale - la quale ha omesso il soccorso lasciando l'animale sul posto. La pattuglia l'ha intercettata a distanza. È stata sanzionata a norma di legge".

Gli articoli sono il 141 e 189: "L'automobilista in casi del genere ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

Nel caso specifico: "Se il cane è purtroppo deceduto sul colpo, l'obbligo di fermarsi resta, al fine di permettere l'identificazione dell'animale (tramite microchip, se presente) e la rimozione in sicurezza del corpo, chiamando le forze dell'ordine o il veterinario Asl".

Sul posto il servizio veterinario dell'Asl allertato dalla polizia municipale e una ditta incaricata per la rimozione e smaltimento della carcassa rimasta per circa tre ore a bordo strada. Operazione avvenuta dopo le 22.00.

A Camporele uno dei problemi seri oltre a quanto già denunciato nell'area pip (leggi qui) è purtroppo l'alta velocità lungo la famigerata statale 90 delle puglie. Un'arteria che conta diverse vittime nel corso degli anni e che evidentemente non sono bastate.