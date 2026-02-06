Casalbore: distribuzione mensile del pacco alimentare a persone bisognose

L'amministrazione comunale di Casalbore ha approvato, anche per l'anno 2026, il progetto di sostegno sociale: "Programma lotta alla povertà" finalizzato alla distribuzione mensile di massimo 20 pacchi alimentari a favore di altrettanti nuclei familiari, residenti nel territorio comunale, che versano in condizioni di disagio economico e sociale.
Gli interessati potranno redigere apposita domanda, scaricabile anche online, e presentarla a mano presso gli uffici del protocollo generale, o inviandola via mail all'indirizzo : info@comune.casalbore.av.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 febbraio 2026.
La Campania presenta una situazione di povertà strutturale allarmante nel 2026, con circa 1 famiglia su 10 in povertà assoluta e il 43,5%-44% della popolazione a rischio di povertà o esclusione sociale, posizionandosi tra le aree più fragili d'Europa. Il 13,5% dei cittadini rinuncia a curarsi e il pil pro capite resta nettamente inferiore alla media nazionale.