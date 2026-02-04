Ariano: area Pip di Camporeale completamente al buio Illuminata dalle poche luci delle imprese e stabilimenti presenti. E non è la prima volta

Area Pip di Camporeale completamente al buio, illuminata dalle poche luci delle imprese e stabilimenti presenti. E non è la prima volta.

Una situazione che si trascina purtroppo da fin troppo tempo. Le riparazioni avvengono ma puntualmente ci troviamo in queste condizioni.

Una questione che ha più volte denunciato Fernando Filomena, un abitante del luogo oltre allo stato di precarietà in cui versano le strade

Assenza di illuminazione che facilita anche incursioni notturne in questa zona come già accaduto più volte ai danni di alcuni impianti, tra cui il depuratore.

E questa sera come se non bastasse, sono stati notati nella zona - fa sapere un agricoltore - cinghiali di grosse dimensioni. Una presenza purtroppo sempre più crescente, sia nelle zone del centro che in periferia e soprattutto zone rurali tra cui contrada San Liberatore, Tesoro e Montagna.