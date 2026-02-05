Marinelli per Monza-Avellino: ha già diretto tre gare dei lupi in Serie B Le designazioni arbitrali della ventitreesima giornata del campionato di Serie B

La gara Monza-Avellino, in programma domenica (ore 15) all'U-Power Stadium e valida per il ventitreesimo turno del campionato di Serie B, sarà diretta da Livio Marinelli della sezione di Tivoli con Andrea Niedda della sezione di Ozieri e Matteo Pressato della sezione di Latina assistenti e Jules Roland Andeng Tona Mbei della sezione di Cuneo quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Aleandro Di Paolo di Avezzano con Manuel Volpi della sezione di Arezzo AVAR. Sono tre i precedenti per Marinelli con i lupi e sono relativi alla penultima stagione vissuta dalla squadra irpina in Cadetteria, l'ultima prima dell'esclusione nel 2018: due sconfitte (Parma-Avellino 2-0 del 29 ottobre 2017 e Avellino-Parma 1-2 del 29 marzo 2018) e una vittoria (Avellino-Spezia 1-0 dell'11 maggio 2018). Marinelli ha diretto in stagione 5 gare di Serie A e 5 di Serie B.

Le designazioni arbitrali

Serie B

Ventitreesima Giornata

Cesena-Pescara: Crezzini

Carrarese-Sudtirol: Calzavara

Catanzaro-Reggiana: Perri

Frosinone-Venezia: Mariani

Juve Stabia-Padova: Zanotti

Mantova-Bari: Dionisi

Modena-Sampdoria: Pezzuto

Palermo-Empoli: Tremolada

Spezia-Virtus Entella: Ayroldi

Monza-Avellino: Marinelli