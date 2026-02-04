Ruggero II, Liberi e Forti: subito un tavolo di confronto sulla questione "Difendere l’Istituto arianese significa difendere il diritto a una scuola radicata nel territorio"

"In merito all’accorpamento che ha coinvolto l’Istituto Ruggero II di Ariano Irpino, riteniamo necessario esprimere una posizione chiara e responsabile a tutela della comunità scolastica, degli studenti e del valore educativo che questa scuola rappresenta da anni per il territorio.

Il Ruggero II non è un semplice plesso da riorganizzare secondo logiche numeriche, ma una realtà educativa consolidata, con una propria identità, una storia riconosciuta e un ruolo centrale nella formazione culturale e civile di generazioni di giovani.

L’accorpamento, così come è stato attuato, rischia di indebolire tale identità e di compromettere l’efficacia dell’offerta formativa".

Lo scrive in una nota a firma di Pasqualino Santoro e Marica Grance, il gruppo politico "Liberi e forti sindaco".

Preoccupa in particolare:

La possibile perdita di autonomia decisionale.

La distanza tra dirigenza e territorio, elemento fondamentale per una scuola realmente inclusiva.

Limpatto negativo su continuità didattica, progettualità e rapporti con famiglie ed enti locali.

La scuola non può essere trattata come una voce di bilancio. Ogni scelta organizzativa dovrebbe partire da un confronto reale con chi la scuola la vive ogni giorno: studenti, docenti, personale e famiglie. In assenza di questo dialogo, l’accorpamento appare come una decisione calata dall’alto, più amministrativa che educativa.

Difendere l’Istituto Ruggero II significa difendere il diritto a una scuola radicata nel territorio, capace di rispondere ai bisogni specifici della comunità di Ariano Irpino e delle aree interne, che già scontano difficoltà strutturali e carenze di servizi.

Chiediamo pertanto:

Una revisione critica dell’accorpamento su base provinciale, previa verifica dei requisiti di tutte lescuole di ordine e grado.

Il riconoscimento del valore strategico dell’Istituto Ruggero II come presidio educativo, culturale esociale.

Alla luce di quanto esposto, si rivolge un appello formale al Ministero dell’Istruzione e del Merito

affinché intervenga con urgenza per verificare la correttezza del procedimento adottato dalla Regione Campania, valutare l’impatto dell’accorpamento sul diritto allo studio e promuovere un percorso di dialogo istituzionale che restituisca centralità alla comunità scolastica e al territorio.

Liberi e forte, chiede contestualmente l’apertura immediata di un tavolo di confronto con regione, ufficio scolastico e amministrazioni competenti, al fine di riconsiderare l’accorpamento e individuare soluzioni rispettose della qualità dell’offerta formativa e dell’autonomia scolastica. In mancanza di risposte concrete e di un confronto reale, si comunica sin d’ora che verrà sostenuta, insieme alle famiglie, ogni utile iniziativa, a tutela dei diritti degli studenti, della comunità scolastica e del territorio.

La scuola è un presidio culturale e sociale irrinunciabile. Difendere l’Istituto Ruggero II significa difendere il futuro di Ariano Irpino e delle aree interne, che non possono continuare a subire decisioni calate dall’alto e prive di un reale ascolto.