Rinascita eclanese: "Vigili urbani senza divisa da oltre due mesi a Mirabella" "Alla base della vicenda vi è un dato allarmante"

"Nu jeans e ’na maglietta" cantava Nino D’Angelo. A Mirabella Eclano, però, non è il verso di una canzone, ma la fotografia di una situazione amministrativa che desta forte preoccupazione. I vigili urbani del Comune di Mirabella Eclano, assunti da oltre due mesi, non sono stati messi nelle condizioni di svolgere regolarmente il proprio servizio a causa della mancanza della divisa di ordinanza".

Lo denuncia in una nota, il gruppo "Rinascita eclanese"

"Il personale risulta infatti dotato unicamente di cappellino e pettorina, una dotazione insufficiente per garantire riconoscibilità, autorevolezza e piena operatività.

Questa carenza ha avuto conseguenze concrete: in oltre due mesi l’attività operativa sul territorio si è registrata una sola volta, determinando una presenza estremamente limitata della Polizia Municipale e un servizio di fatto ridotto ai minimi termini.

Alla base della vicenda vi è un dato allarmante: il comune non dispone delle risorse necessarie per procedere all’acquisto delle uniformi. Attualmente ha potuto investire l’irrisoria cifra di 164,70 € per l’acquisto dei cappellini e delle pettorine. Una circostanza che non può essere considerata episodica, ma che appare come il risultato di anni di gestione priva di adeguata programmazione, con casse comunali svuotate e servizi essenziali penalizzati.

Una situazione di questo tipo lede l’immagine della polizia municipale, mortifica il ruolo istituzionale del Corpo, incide negativamente sulla percezione dei cittadini e danneggia l’immagine complessiva di Mirabella Eclano.

L’auspicio è che l’amministrazione comunale intervenga con urgenza per superare questa criticità, restituendo ai vigili urbani dignità professionale, strumenti adeguati e condizioni operative idonee, così da garantire una presenza stabile, utile e realmente efficace sul territorio, nell’interesse dell’intera comunità.

Mirabella Eclano merita rispetto. I cittadini meritano chiarezza. Mirabella Eclano merita una gestione seria, sobria e responsabile".