Vallata: piscina comunale promossa a pieni voti dal centro sportivo italiano ll circuito regionale di Nuoto Csi ha fatto tappa in Irpinia nella Baronia

La quarta giornata del 24° campionato regionale è stata ospitata a casa “Nuova Olympia”: un giovane sodalizio sportivo - afferma il "Centro sportivo italiano - che si sta distinguendo per numerose quanto edificanti iniziative oltre che per l’ottimo livello gestionale della piscina comunale di questo comune del comprensorio Valle Ufita - Baronia in Provincia di Avellino.In questa circostanza, il centro sportivo Italiano ha mantenuto fede alla propria storica vocazione muovendosi nei vari territori - lontano dalle rotte tradizionali – per “intercettare lo Sport” nelle sue varie forme, promuoverlo e soprattutto valorizzarlo.

Ed è stata proprio questa ricerca che ha generato significativi quanto costruttivi rapporti: una piccola quanto operosa comunità che ha saputo affidare in mani esperte la gestione di un importante “presidio di salute, benessere, cultura e legalità”: la A.S.D. Nuova Olympia che poco più di un anno fa decise di muovere i primi passi con il Centro Sportivo Italiano.

Alla fine di questa giornata l’Olimpia Sport Village si è nuovamente laureata prima in classifica tornando a casa con un bottino di tutto rispetto (20 ori, 12 argenti e 14 bronzi) ma la squadra ospitante non è certo stata a guardare giungendo seconda nel medagliere con 15 ori e 3 argenti (su 11 sodalizi sportivi presenti).

Una “bella trasferta” per tanti (atleti, tecnici e genitori) ma… sicuramente ne è valsa la pena vivere una Domenica “alternativa” a casa “De Rosa – Colicchio” dove – fra mura amiche – si è respirata un’aria vera, genuina fatta in primis da tutte quelle persone che credono e si identificano in un progetto sportivo di ampio respiro e dunque sanno mettersi in discussione per diffondere istanze di cultura sportiva riconoscendosi nei valori del centro sportivo italiano".