Avellino: ecco date e orari delle gare fino alla trentaduesima giornata

La Lega B ha ufficializzato i giorni e gli orari delle sfide dalla trentesima alla trentaduesima giornata del campionato cadetto. Due gare domenicali e una di mercoledì sera per il turno infrasettimanale, previsto alla trentunesima giornata di B. Domenica 15 marzo alle 15 sarà trasferta a Chiavari contro la Virtus Entella per i lupi che mercoledì 18 marzo (ore 20) ospiteranno il Sudtirol al "Partenio-Lombardi". Il mini-tour de force si completerà domenica 22 marzo alle 17.15, quando a Marassi gli irpini affronteranno la Sampdoria. Le tre gare stilate si legano al programma già ufficializzato alla vigilia di Natale fino alla ventinovesima giornata. L'Avellino sarà ospite del Monza domenica prossima (ore 15) e poi vivrà un doppio turno casalingo (mercoledì alle 20 il Frosinone, domenica alle 19.30 il Pescara) in uno sprint chiave negli equilibri stagionali.
Il calendario dei lupi fino al 32° turno
23) Monza-Avellino: domenica 8 febbraio ore 15
24) Avellino-Frosinone: mercoledì 11 febbraio ore 20
25) Avellino-Pescara: domenica 15 febbraio ore 19.30
26) Reggiana-Avellino: domenica 22 febbraio ore 17.15
27) Avellino-Juve Stabia: sabato 28 febbraio ore 19.30
28) Venezia-Avellino: martedì 3 marzo ore 20
29) Avellino-Padova: sabato 7 marzo ore 15
30) Virtus Entella-Avellino: domenica 15 marzo ore 15
31) Avellino-Sudtirol: mercoledì 18 marzo ore 20
32) Sampdoria-Avellino: domenica 22 marzo ore 17.15