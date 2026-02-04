Coldiretti: inaugurato in Irpinia a Nusco, il recapito patronato Epaca Grande sinergia con il circolo dei pensionati

Inaugurato in Irpinia a Nusco, il recapito patronato Epaca presso il circolo dei pensionati. Importante iniziativa di Coldiretti e di Epaca Avellino che, grazie ad un lavoro sinergico del presidente del circolo pensionati di Nusco Carmine Prudente e del presidente di Federpensionati Coldiretti Egidio Carfagni hanno permesso di attivare un recapito settimanale a Nusco presso lo stesso circolo.

"Da diverso tempo con il circolo si condividono le battaglie e le conquiste di Coldiretti e con la presenza della presidente provinciale Veronica Barbati si è creata anche l’occasione di poter parlare del Mercosur, delle manifestazioni di Bruxelles e di Strasburgo, con un approfondimento sul lavoro che Coldiretti sta portando avanti per contrastare una politica scellerata dell’unione europea e per proteggere le nostre piccole realtà agricole che sono un fiore all’occhiello dell’agricoltura italiana per biodiversità, salubrità ed eccezionalità".