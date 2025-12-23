Carabinieri: incontro istituzionale tra Nsc Avellino e il colonnello Angelo Zito "Un momento semplice ma carico di significato"

Il segretario provinciale generale del nuovo sindacato carabinieri (Nsc) di Avellino e consigliere regionale Nsc Campania, Oreste Antonio Mangino, ha incontrato il comandante provinciale dei carabinieri di Avellino, colonnello Angelo Zito, per uno scambio di auguri in vista delle prossime festività natalizie.

L'incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità e rispetto, ha offerto l'occasione per un confronto proficuo sui temi legati alla realtà operativa del territorio e sul fondamentale ruolo che ogni giorno i Carabinieri svolgono con dedizione al servizio della collettività.

“Un dialogo aperto e costruttivo - ha commentato il segretario Mangino - che testimonia l’importanza di una sinergia costante tra le componenti istituzionali e sindacali, nell’interesse del personale e della sicurezza dei cittadini.”

Un momento semplice ma carico di significato, che rafforza il valore della presenza, della vicinanza e dello spirito di corpo che unisce tutti i militari dell’Arma, soprattutto in questo periodo di festa.

Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon Natale e felice anno nuovo a tutti i carabinieri e alle forze dell’ordine impegnate ogni giorno, in Italia e all’estero, al servizio della legalità e della sicurezza dei cittadini. Un pensiero speciale anche alle loro famiglie, che con discrezione e forza silenziosa ne accompagnano il cammino quotidiano".