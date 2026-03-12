Avellino Basket, Zerini: "Vogliamo un PalaDelMauro sempre più pieno" Coach Di Carlo: "Pronti a una nuova sfida per tentare di svoltare"

Nuova tappa per il progetto "Scuola e Sport" dell'Unicusano Avellino Basket. Visita al Liceo Statale "Publio Virgilio Marone" con la delegazione biancoverde composta da coach Gennaro Di Carlo, dall'assistant Salvatore Formato e da Jaren Lewis, Andrea Zerini, Alexander Cicchetti e Federico Mussini e accolta dalla dirigente scolastica, Lucia Forino, e dal corpo docente. "Dico che sempre che i ragazzi rappresentano il futuro, lo sport è socializzazione ed è un aspetto per permettere ai ragazzi di crescere sani. - ha affermato coach Di Carlo - Lo sport resta uno strumento sano per instaurare relazioni. Siamo un prodotto che va orientato a dei potenziali fruitori, i giovani sono il bacino del futuro e devono aiutarci ad alimentare la passione e rappresentano un tassello importante per il futuro. Il campionato? Siamo soddisfatti per non aver mai mollato la presa a Milano, sabato affrontiamo una squadra molto forte, rude. Sarà un'altra bella sfida per tentare di svoltare. Siamo ancora decimi nonostante l'alta percentuale di vittorie, ma questo spiega quanto sia duro questo torneo".

"Incontri utili per rafforzare il rapporto con il territorio"

"Questi incontri con i ragazzi aiutano a cementare un rapporto con il territorio, soprattutto per una società come la nostra, che sta cercando di strutturarsi per portare gente al palazzetto. - ha sottolineato Zerini - I risultati aiutano, ci fa piacere, ma vogliamo vedere un palazzetto sempre più pieno a partire da sabato". "Al centro del dialogo con gli alunni, il valore dello sport non solo come attività fisica, ma come fondamentale strumento educativo. Coach Di Carlo, mattatore dell’incontro e i giocatori hanno condiviso le proprie esperienze, sottolineando l'importanza della disciplina, del sacrificio e della sana condivisione dei valori, pilastri comuni sia nel percorso di studi che nella carriera sportiva. - ha rimarcato il club in una nota - Atmosfera di grande festa con l’invito rivolto agli studenti a sostenere i colori biancoverdi direttamente sugli spalti del PalaDelMauro. L'appuntamento è fissato per l'importante sfida di sabato sera contro Rieti, un match cruciale dove il calore dei giovani tifosi potrà fare la differenza".