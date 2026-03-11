Lampi, forti tuoni e grandine come neve: pomeriggio incredibile in Irpinia Per l'agricoltura e gli alberi in fiore non è di certo una bella notizia

Da nord a sud quello di oggi è stato un pomeriggio tra lampi, forti tuoni e grandine. Scene simili da Treviso, una delle città più colpite nel nord orientale d'Italia all'Irpinia, in modo particolare, Sturno e Flumeri.

Una violenta e inaspettata grandinata di marzo ha letteralmente imbiancato strade e campagne. Chicchi di piccole dimensioni ma particolarmente intensi fino a creare in poco tempo un enorme tappeto bianco. La foto che vedete è stata scattata a Flumeri, lungo la strada che porta ai comuni della Baronia.

Per l'agricoltura e gli alberi in fiore non è di certo una bella notizia. Le prime stime di Coldiretti parlano di danni ingenti.

"Non sentivamo tuoni così forti da anni - ci dice un abitante di via Anzani ad Ariano Irpino - sembrava un terremoto con i vetri delle finestre che tremavano - non ricordo una scena simile"

A Srurno, particolarmente imbiancata la strada che porta al Castagneto e verso Frigento dove non sono mancati i disagi. Fortunatamente non si registrano incidenti.