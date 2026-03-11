Ariano: ecco via villa Caracciolo dopo l'intervento di riqualificazione Mancano solo gli ultimi dettagli, l'area è ancora recintata ma a breve verrà inaugurata

Mancano solo gli ultimi dettagli, l'area è ancora recintata ma ci siamo. Dopo il parco inaugurato il 29 novembre scorso tra la soddisfazione dei residenti, una nuova area verrà finalmente restituita alla città dopo un'attenta opera di riqualificazione urbana.

Siamo in via Villa Caracciolo nel popoloso rione Martiri, di fronte alla scuola Lusi. A breve, è prevista l'inaugurazione della piazzola, trasformata in poco tempo in un nuovo spazio aggregativo.

Nell'aprile 2024 fu Paolo De Gruttola un innamorato instancabile della sua città, (lo vedete in queste immagini) nelle vesti di volontario e non nuovo ad episodi del genere a pulire la storica fontana con le sue mani pur di restituire decoro al monumento. E' oggi il primo a gioire: "E' un capolavoro, davvero bella, arredo urbano, una piantagione ben curata e soprattutto un'ottima illuminazione. Ha cambiato volpe, complimenti".