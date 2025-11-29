Rione Martiri ad Ariano, abitanti e comune fanno rete: ecco il nuovo parco Il sindaco Franza: "Andiamo avanti! Prendiamoci cura dei nostri luoghi e della nostra città"

"Oggi abbiamo inaugurato la nuova area parco giochi e il campo da bocce nel rione Martiri Perazzo, e che bella festa è stata! Un grande grazie a Don Costantino e Don Carmine, a tutti gli abitanti della zona, capaci di un calore e di un’accoglienza straordinaria, a tutti coloro che hanno lavorato per realizzare questo progetto e a tutta la squadra comunale che mi è al fianco".

Ad affermarlo con soddisfazione è il sindaco Enrico Franza.

"La “Merenda al Parco” è stata un momento speciale di condivisione per tutti noi, tante ancora ne verranno.

Non ci fermeremo qui! Abbiamo in mente altri progetti, così come nello stesso rione difatti, sono iniziati i lavori di rigenerazione e riqualificazione della fontana e piazzetta in villa Caracciolo. Andiamo avanti! Prendiamoci cura dei nostri luoghi e della nostra Ariano!"

La soddisfazione degli abitanti: "Era da lunghi anni, abbiamo perso il conto ormai, che attendevamo un intervento di riqualificazione in questa zona. Ringraziamo il sindaco e l'amministrazione comunale per aver preso a cuore e portato a termine questo progetto. Abbiamo lottato tanto e nessuno ci ha mai dato ascolto. Un grazie va anche alla direzione lavori, all'impresa che è stata molto attenta e professionale e a chi ci ha dato sempre voce".

Il monito di don Costantino Pratola: "Questo è un bene di tutti, ora sta anche a noi attivarci per una manutenzione costante. Non dobbiamo sempre aspettare che ci pensino gli altri, il comune sicuramente si adopererà per gli interventi di natura straordinaria, ma le piccole cose facciamole anche noi, nel limite del possibile".