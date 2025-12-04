Omessa custodia di animali: azzannato e ferito da un altro cane ad Ariano Il racconto a Ottopagine di un abitante di rione Rodegher

Omessa custodia e mal governo di animali. Sta accadendo piuttosto frequentemente ad Ariano Irpino e questa sera, l'ennesimo episodio sono per un soffio non ha avuto conseguenze molto più gravi. Il racconto a Ottopagine di un abitante di rione Rodegher: "Ho ancora le mani sporche di sangue, sto asciugando le ferite vistose al collo al mio cane, azzannato violentemente da un altro animale a passeggio, non al guinzaglio".

L'obbligo di usare il guinzaglio, lo ricordiamo è stabilito dalla legge in molte circostanze, come nei luoghi pubblici e sui mezzi di trasporto.

"E' già la seconda volta che accade, è inconcepile. Inmaginate se accanto c'era mio figlio piccolo. Avremmo passato davvero un guaio questa sera. Denuncerò l'episodio alle forze dell'ordine, affinchè non accada più". Contattato immediatamente un medico veterinario per le cure necessarie. "Questa volta non mi fermerò qui".

Episodi dicevamo troppo frequenti, cani che scavalcano recinti e si riversano in strada incustoditi. Basta ricordare, uno fra tutti, il caso dei pastori tedeschi che scappano e continuamente si presentano a Cardito, davanti a scuole, case e al mercato ed altri ancora. Una situazione che sta diventando davvero intollerabile. E l'ultimo episodio di questa sera assume contorni ancora più gravi.