La prevenzione scende in piazza: giornata della salute a Montecalvo Irpino Visite e controlli gratuiti alla popolazione

La prevenzione scende in piazza. Giornata della salute a Montecalvo Irpino, in memoria di Iole Palladino, la ragazza scomparsa prematuramente il 26 agosto 2014.

Visite e controlli gratuiti della pressione arteriosa e glicemia a tutti i cittadini.

Due i momenti:

Venerdì 5 dicembre, riservato alle scuole di primo grado, orario 9-11, plesso scolastico via Roma. Disostruzione delle vie respiratorie, manovra di heimlich, taglio alimenti per bambini in sicurezza.

Sabato 6 dicembre, 9-13 piazzale antistante ex scuola via Palombaro.

Visite senologiche a cura di Carlo Iannace. (E' opportruno portare gli ultimi esami eseguiti se disponibili. Le visite saranno eseguite in ordine di arrivo). Saranno presenti le associazioni Panacea e Fratres. Cps infermier: Clodoveo Caccese, Giancarlo Palladino e Lidia Rossetti.