La prevenzione scende in piazza. Giornata della salute a Montecalvo Irpino, in memoria di Iole Palladino, la ragazza scomparsa prematuramente il 26 agosto 2014.
Visite e controlli gratuiti della pressione arteriosa e glicemia a tutti i cittadini.
Due i momenti:
Venerdì 5 dicembre, riservato alle scuole di primo grado, orario 9-11, plesso scolastico via Roma. Disostruzione delle vie respiratorie, manovra di heimlich, taglio alimenti per bambini in sicurezza.
Sabato 6 dicembre, 9-13 piazzale antistante ex scuola via Palombaro.
Visite senologiche a cura di Carlo Iannace. (E' opportruno portare gli ultimi esami eseguiti se disponibili. Le visite saranno eseguite in ordine di arrivo). Saranno presenti le associazioni Panacea e Fratres. Cps infermier: Clodoveo Caccese, Giancarlo Palladino e Lidia Rossetti.