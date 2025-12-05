Avellino: le soluzioni per la fascia sinistra del 3-4-1-2 Certezze, ma anche un jolly già presentato con l'Empoli

Lungo weekend di lavoro e di valutazioni per l'Avellino che lunedì alle 15 affronterà il Venezia al "Partenio-Lombardi". Settimana di allenamenti che prosegue e si profila la conferma dell'undici titolare proposto da Biancolino nel match vinto a Bolzano contro il Sudtirol. Si ripartirà dal 3-4-1-2 con Daffara in porta e la linea difensiva composta da Enrici, Simic e Fontanarosa. Se per la fascia destra Missori è una certezza sin dall'esordio in biancoverde, la corsia mancina ha subito evoluzioni lungo il torneo. I tre esclusi per scelta tecnica potrebbero rientrare tra i convocati, ma anche con il ritorno nell'elenco Cagnano sembra destinato a seguire il match dalla panchina. Cancellotti è favorito per la conferma sull'out sinistro, ma occhio alla soluzione che Biancolino aveva definito per la sfida con l'Empoli con Russo schierato a tutta fascia e poi costretto ad alzare bandiera bianca dopo dieci minuti a causa dell'infortunio all'anca rimediato nello scontro di gioco con Elia. Russo potrebbe mandare in archivio lo stop con lo sprint per il rientro tra i convocati. Per gli altri ruoli solo certezze: Kumi, Palmiero e Sounas in mediana con Palumbo trequartista e la coppia d'attacco composta da Tutino e Biasci.