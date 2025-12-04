Santa Barbara ad Avellino, "Siete i nostri eroi generosi" La benedizione del vescovo

Questa mattina, 4 dicembre 2025 i Vigili del Fuoco di Avellino, si sono riuniti presso la Chiesa del Santissimo Rosario, per la celebrazione della Santa Messa in onore di Santa Barbara, patrona e protettrice dei Vigili del Fuoco. La cerimonia, officiata dal Vescovo Mons. Arturo Aiello, ha visto la partecipazione del personale operativo, amministrativo e tecnico-logistico del Comando, delle rappresentanze dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in congedo e delle autorità civili e militari del territorio. Nel corso della celebrazione è stato rivolto un pensiero ai vigili del fuoco caduti in servizio: “I vigili del fuoco sono uomini e donne che con grande generosità accorrono nel momento del pericolo, sempre. Alcuni, a volte, hanno perso la propria vita nel farlo, ed è a loro che dedichiamo questa Eucarestia”.

La ricorrenza

In occasione della ricorrenza, il Corpo Nazionale rende noti i dati dell’attività svolta dall’inizio dell’anno: 965.830 interventi complessivi effettuati su tutto il territorio nazionale. Gli interventi per incendi ed esplosioni sono stati 229.414, mentre 215.882 hanno riguardato soccorsi e salvataggi. A questi si aggiungono 56.229 interventi per dissesti statici, 53.695 per incidenti stradali e 33.240 per emergenze legate all’acqua. Sono inoltre stati effettuati 12.961 recuperi, 4.022 interventi per fuoriuscite di gas e dispersioni di sostanze, 2.635 operazioni portuali, 1.871 aeroportuali e 1.352 attività di protezione civile. Gli interventi di altra tipologia sono stati complessivamente 284.574.

Santa Barbara simbolo del coraggio

Nel suo messaggio rivolto al personale, il Capo del Corpo Eros Mannino ha dichiarato: “Mando un augurio speciale a tutte le colleghe e i colleghi del Corpo, alle squadre che in questi stessi momenti si trovano incessantemente su centinaia di scenari operativi. Avvertiamo ad ogni chiamata di soccorso la responsabilità del nostro ruolo e cerchiamo di interpretarlo con scrupolo: perché la gente ha fiducia in noi. Santa Barbara è per noi simbolo di determinazione, coraggio e sacrificio. Quei valori di cui i vigili del fuoco cercano di essere testimoni credibili. Silenziosamente, con un senso dello Stato che si nutre per vocazione di generosità. Sono orgoglioso di rappresentare un Corpo fatto di uomini e donne che con competenze e altruismo sanno portare, quando ce n’è più bisogno, la vicinanza delle istituzioni”.

Stasera il concerto

Questa sera, alle ore 18, presso la Basilica di San Vitale al Quirinale, avrà luogo il concerto per Santa Barbara eseguito dalla Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La cerimonia odierna anticipa la prima festa commemorativa dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in programma il prossimo 27 febbraio, ricorrenza che ogni anno ricorderà la data di fondazione del 1939.