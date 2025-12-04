Altavilla, stalking condominiale a due coniugi: condannate tre donne Tra sessanta giorni le motivazioni della sentenza di condanna emessa nei confronti delle tre donne

di Paola Iandolo

"Vi spacchiamo la faccia" e ancora "questa storia non finisce bene". Con queste e altre minacce poste in essere nei confronti di due coniugi di Altavilla Irpina e del loro figlio minore, tre donne residenti nello stesso stabile delle vittime, M.L. B, M.I.C. e L.M. sono state condannate ad un anno e otto mesi di reclusione, pena sospesa, oltre al pagamento delle spese processuali. In un'occasione i due coniugi sono stati anche colpiti con schiaffi, calci e pugni. Minacce e aggressioni che hanno indotto le persone offese a cambiare le loro abitudini di vita.

Le tre donne accusate di stalking condominiale e familiare, atti persecutori e lesioni sono state condannate anche al risarcimento del danno cagionato alle persone offese - difese dagli avvocati Danilo Iacobacci e Fabiola De Stefano - da liquidarsi in separata sede con un riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva di 5mila euro ciascuno. Ad emettere la sentenza il giudice monocratico del tribunale di Avellino, Lorenzo Corona. Tra sessanta giorni verranno depositate le motivazioni.