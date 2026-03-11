Dimensionamento scolastico, il De Gruttola risponde all'assessore Vallone Precisazioni alle dichiarazioni del vicesindaco del comune di Ariano Irpino

La componente Rsu dell’I.I.S. “Giuseppe De Gruttola” di Ariano Irpino, rappresentata da Carmine Strazzella, Umberto Finelli e Michela Tizzano, in riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal vicesindaco e assessore competente, Grazia Vallone, in merito al dimensionamento scolastico, ascoltate attraverso le videoregistrazioni del consiglio Comunale di Ariano Irpino tenutosi il 6 marzo 2026, ritiene doveroso formulare alcune opportune precisazioni in merito al passaggio in cui questo organo sindacale è stato citato.

"La componente Rsu dell’I.I.S. “G. De Gruttola” non ha preso parte, in data 29 dicembre 2025, ad alcun incontro presso la Regione Campania né presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, né è mai stata informata dell’eventuale svolgimento di un incontro presso la Regione con le RSU delle scuole coinvolte nel processo di dimensionamento.

Si precisa inoltre che la RSU del De Gruttola non ha mai avanzato alcuna proposta presso gli organi regionali in data 29 dicembre 2025 circa le modalità di attuazione del dimensionamento delle scuole nel Comune di Ariano Irpino. Pertanto, non è mai stata proposta la creazione di poli scolastici o altre iniziative che coinvolgessero altri istituti scolastici, anche perché tali decisioni non rientrano nelle competenze della Rsu.

Preme inoltre chiarire che il 27 dicembre 2025 si è svolto presso la Regione Campania un tavolo tecnico di confronto sul dimensionamento scolastico con le organizzazioni sindacali regionali, durante il quale il confronto è avvenuto con i funzionari regionali, poiché la Giunta regionale non si era ancora insediata.

In quella circostanza, la RSU dell’I.I.S. “G. De Gruttola” ha affidato ai propri dirigenti sindacali regionali le proprie istanze, ribadendo con chiarezza la posizione più volte espressa: l’autonomia scolastica degli istituti secondari va difesa, evidenziando inoltre le motivazioni per cui un istituto ad alta complessità come il nostro non poteva essere oggetto di dimensionamento. Tali argomentazioni sono peraltro note fin dal 2023 e sono contenute nei comunicati trasmessi ai vari enti dagli organi collegiali dell’Istituto “G. De Gruttola”.

Siamo certi della buona fede del Vicesindaco, Grazia Vallone; tuttavia, su un tema così importante e particolarmente sentito dal nostro territorio, riteniamo necessario fornire queste precisazioni, al fine di evitare fraintendimenti o il coinvolgimento della Rsu in sterili e inutili polemiche che non giovano né al mondo della scuola né a chi svolge con serietà il ruolo di rappresentante sindacale, mantenendo un atteggiamento imparziale e responsabile".