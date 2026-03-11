Cumulo di pena per due pregiudicati: scatta l'arresto L'operazione della polizia del Commissariato di Sant’Angelo dei Lombardi

La polizia del Commissariato di Sant’Angelo dei Lombardi hanno tratto in arresto due uomini pregiudicati di 50 e 40 anni. Il 50enne, di origini beneventane, è stato destinatario di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti, di anni 7 e 6 mesi, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli, poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 40enne, originario di Napoli, è stato destinatario di un ordine di carcerazione, di anni tre, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, poiché ritenuto responsabile del reato di rapina ed estorsione.

L'operazione rientra nell’ambito dei rafforzati servizi di controllo del territorio nell’area dell’Alta Irpinia, anche in base a quanto emerso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Rossana Riflesso.