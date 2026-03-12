Avellino-Sudtirol: i dettagli per la prevendita biglietti Mercoledì (ore 20) la sfida al "Partenio-Lombardi" per la trentunesima giornata

Alle 15 inizierà la prevendita biglietti per la sfida Avellino-Sudtirol, in programma mercoledì (ore 20) al "Partenio-Lombardi" e valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie B. "Non saranno consentiti ingressi di favore se non quelli previsti da obblighi contrattuali con gli sponsor. - si legge nella nota del club biancoverde - Sarà possibile acquistare un massimo di 4 biglietti per persona. I cancelli dello stadio Partenio-Lombardi saranno aperti dalle ore 18, pertanto si consiglia vivamente di recarsi in anticipo ai varchi in maniera tale da garantire un regolare deflusso del pubblico e consentire agli steward ed alle forze dell’ordine le opportune e necessarie operazioni di controllo. È possibile acquistare i biglietti della gara Avellino-Sudtirol online su Boxol e Go2, presso la biglietteria dello stadio Partenio-Lombardi e presso tutti i punti vendita del circuito nazionale Go2. La biglietteria del Partenio-Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura: dalle 15 alle 19, venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato dalle 9.30 alle 13, lunedì e martedì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 e mercoledì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 fino al calcio d'inizio.

Il costo dei biglietti

Curva Sud: non disponibile

Tribuna Terminio: • Adulti: 25 euro • Ridotto: 20 euro • Ridotto Under 14 (nati a partire dal 1/1/2011): 15 euro

Tribuna Montevergine Laterale: • Adulti: 32 euro • Ridotto: 27 euro • Ridotto Under 14 (nati a partire dal 1/1/2011): 22 euro

"I biglietti ridotti sono riservati alle categorie: over 65 (nati prima del 31/12/1960), ragazzi (nati dal 01/01/2007 al 31/12/2010) e donne. I bambini nati dal 2020 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto, potranno accedere gratuitamente allo stadio".