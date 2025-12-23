Bari-Avellino: ecco quanti biglietti sono a disposizione dei tifosi irpini Le modalità di acquisto del tagliando per i residenti in Irpinia

L'US Avellino ha ufficializzato la prevendita biglietti per il settore ospiti dello stadio "San Nicola" di Bari. Sono 1206 i tagliandi a disposizione della tifoseria biancoverde: prezzo di 20 euro più diritti di prevendita ed eventuali commissioni. L'acquisto è legato al possesso di fidelity card. I residenti in Provincia di Avellino potranno acquistare esclusivamente i biglietti per il settore ospiti con divieto di vendita nei settori locali. La prevendita terminerà alle 19 di venerdì.

Il comunicato

"L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Bari-Avellino che verrà disputata sabato 27 dicembre 2025 alle ore 19:30 e valevole per la 18^ giornata del campionato di serie B è partita la prevendita per il settore ospiti dello stadio “San Nicola” di Bari. I ticket saranno acquistabili esclusivamente dai possessori di fidelity card, online e presso i punti vendita del circuito TicketOne. I residenti in Provincia di Avellino potranno acquistare esclusivamente i biglietti per il settore ospiti con divieto di vendita nei settori locali. I biglietti avranno un costo di 20,00 euro più diritti di prevendita ed eventuali commissioni. La vendita per il settore ospiti terminerà alle ore 19:00 di venerdì 26 dicembre 2025".