Gambacorta: "Visione, organizzazione e radicamento da parte di Coldiretti" Considerazioni dopo l'incontro sul piano olivicolo e zootecnico delle aree interne ad Ariano Irpino

L'incontro di Coldiretti Avellino ad Ariano Irpino sul piano olivicolo e zootecnico delle aree interne "Docenti universitari, politici e agricoltori a confronto sui problemi ma anche sulle soluzioni per rilanciare il settore primario dell’economia. Coldiretti - afferma Domenico Gambacorta, da anni impegnato attivamente nel rilancio delle aree interne - conferma la capacità di unire visione, organizzazione e radicamento. Ma soprattutto dimostra che i corpi intermedi sono fondamentali per la democrazia.

Meno di un mese fa ha portato oltre 20.000 persone a Parma per rafforzare il patto fra agricoltori e cittadini consumatori. Per un’Europa diversa e più forte. E per un approccio scientifico più rigoroso verso i cibi a base cellulare prodotti in laboratorio".