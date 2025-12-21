Montevergine, il presepe con la frana: la montagna ferita parla al cuore

Un presepe che parla al cuore, ispirato alla frana che ha colpito la strada verso il Santuario di Montevergine.
Un segno di speranza e rinascita, realizzato con sensibilità dagli allievi del Plesso di Ospedaletto d’Alpinolo – I.C. Mercogliano, nell'ambito dell’iniziativa "La Polizia di Stato con gli studenti per un Natale di solidarietà" – 2ª edizione.
Un sentito ringraziamento al Questore di Avellino, Pasquale Picone, per aver donato quest’opera simbolica alla nostra comunità: un gesto che unisce fede, solidarietà e amore per la nostra montagna ferita." Così la comunità benedettina di Montevergine ringrazia il questore Picone.