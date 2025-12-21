Montevergine, il presepe con la frana: la montagna ferita parla al cuore

Il dono del Questore alla comunità benedettina

Mercogliano.  

Un presepe che parla al cuore, ispirato alla frana che ha colpito la strada verso il Santuario di Montevergine.  

Un segno di speranza e rinascita, realizzato con sensibilità dagli allievi del Plesso di Ospedaletto d’Alpinolo – I.C. Mercogliano, nell'ambito dell’iniziativa "La Polizia di Stato con gli studenti per un Natale di solidarietà" – 2ª edizione.

Un sentito ringraziamento al Questore di Avellino, Pasquale Picone, per aver donato quest’opera simbolica alla nostra comunità: un gesto che unisce fede, solidarietà e amore per la nostra montagna ferita." Così la comunità benedettina di Montevergine ringrazia il questore Picone.

