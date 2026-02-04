La crisi idrica, la vera questione meridionale: focus ad Ariano Incontro di grande attualità all'istituto scolastico De Gruttola

La crisi idrica, la vera questione meridionale. E' il tema dell'incontro in programma ad Ariano Irpino all'IIS De Gruttola il prossimo venerdì 6 febbraio.

In campo: Insieme per Avellino e l'Irpinia, Uniamoci per l'acqua e coordinamento nazionale piccoli comuni d'Italia.

Il programma:

Saluti Tiziana Aragiusto, dirigente scolastico IIS De Gruttola. Intervengono: Pasquale Luca Nacca, Insieme per Avellino e l'Irpinia, Sabino Aquino docente di geologia applicata Unipegaso, Irene Masciola Uniamoci per l'acqua, Emilio Gambacorta docente di scienze agrarie, progetto "Educare all'ambiente". Conclude l'autore Virgilio Caivano. portavoce piccoli comuni italiani, da sempre al fianco delle aree interne, sia sul fronte rifiuti con le dure battaglie nell'arianese e Valle del Cervaro che su quello dell'acqua al fianco del comitato di Grottaminarda capitanato da Domenico Petrillo. Moderatore del convegno il giornalista Enzo Costanza.

Gli studenti dell'alberghiero cureranno l'accoglienza. Coordinamento evento: Maria Grazia Prisca e Assunta Colasanto.