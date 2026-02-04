Avellino: proiezione del corto di Angelo Sateriale girato nelle aree interne Cose del genere, racconta il persistente conservatorismo maschilista nella provincia del Sud Italia

Sabato 7 febbraio alle ore 16.30, ad Avellino al Corso Vittorio Emanuale II, 293 (in fondo Galleria Sibilia) , si terrà un pomeriggio dedicato al cinema breve con la proiezione del cortometraggio “Cose del genere”, scritto e diretto da Angelo Sateriale.

L’evento sarà arricchito da una conversazione tra il regista Angelo Sateriale e la giornalista Rosaria Carifano, che dialogheranno sul film, sul linguaggio della commedia e sulle tematiche sociali affrontate dall’opera, offrendo al pubblico un momento di approfondimento e confronto.

“Cose del Genere” è una commedia amara che prende spunto dal fenomeno del gender reveal party per raccontare, con ironia e lucidità, il persistente conservatorismo maschilista nella provincia del Sud Italia.

Attraverso uno sguardo ironico e pungente, mette in luce le contraddizioni della società contemporanea, raccontando il conflitto tra modernità apparente e radicati retaggi culturali.

Il cortometraggio, della durata di 10 minuti, è stato girato a Frigento. Angelo Sateriale è un attore, comico e cantautore, Ha debuttato come regista nel 2016 con il cortometraggio La Panda. Nel 2017 ritorna con la sua seconda opera L'evento. Nello stesso anno debutta al cinema nell’opera prima del regista Marco Cervelli Aspettando la Bardot. Nel 2021 apre con Luana Abbondandolo una nuova produzione cinematografica. Negli anni ha scritto 15 commedie teatrali messe in scena in molte città italiane e ha intrapreso anche la carriera musicale incidendo un disco nel 2015 e fondando il gruppo I Rolling Stord. L’incontro è aperto al pubblico. Ingresso libero fino a esaurimento posti.