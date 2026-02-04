SuperEnalotto, ad Avellino centrato un 5 da 40mila euro Il jackpot per la prossima estrazione sale a 115,9 milioni di euro

La Campania torna protagonista con il SuperEnalotto. Nel concorso di martedì 3 febbraio 2026, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” dal valore di 20.868,64 euro ciascuno. La prima vincita è stata registrata a Napoli, presso il Tabacchi Grimaldi di via Caio Duilio, 25, mentre l’altra è stata realizzata ad Avellino, nel punto vendita di viale Italia, 350.

Un doppio colpo che conferma ancora una volta la buona sorte della regione nelle estrazioni del celebre gioco a premi.

In attesa del premio massimo, cresce intanto l’attenzione degli appassionati. L’ultimo “6”, che ha fruttato ben 35,4 milioni di euro, è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Da allora il montepremi ha continuato a lievitare, alimentando sogni e speranze dei giocatori di tutta Italia.

Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 5 febbraio, sale infatti a 115,9 milioni di euro, una cifra che colloca il SuperEnalotto tra i più ricchi d’Europa e che promette di attirare un nuovo boom di giocate nelle ricevitorie.