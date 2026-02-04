Marathon Club Ariano: prestigiosa convocazione per Marta Scrima

La giovane atleta arianese Marta Scrima è stata ufficialmente convocata, in rappresentanza della Fidal Campania, ai Campionati Italiani di Cross categoria Cadetti/e, in programma il 21 e 22 febbraio a Selinunte (Tp), in Sicilia.
Un traguardo prestigioso che rappresenta un giusto e meritato riconoscimento per Marta, per la sua famiglia, per i tecnici che ne accompagnano quotidianamente il percorso sportivo e per tutto il movimento giovanile della società.
La convocazione testimonia come impegno, sacrificio e dedizione possano condurre a risultati importanti, talvolta anche oltre le aspettative.
Per la Marathon Club Ariano si tratta di un segnale significativo salutato con grande orgoglio e soddisfazione: l’inizio di una fase nuova, fatta di entusiasmo e di rinnovata fiducia, che guarda al futuro senza dimenticare i fasti di un glorioso passato nelle discipline dell’atletica leggera.
Un sentito ringraziamento va allo sponsor Morra Infissi Srl, che tre anni fa ha creduto nel Progetto Giovani attraverso un piano pluriennale di investimenti. Una scelta lungimirante che oggi inizia a produrre risultati concreti, confermando il valore di una visione fondata sulla crescita sportiva ed educativa delle nuove generazioni.
La Marathon Club Ariano augura a Marta Scrima un grande in bocca al lupo per questa importante esperienza tricolore, certa che saprà rappresentare con orgoglio la Campania e la propria comunità sportiva.