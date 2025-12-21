Avellino, truffe e furti: carabinieri in campo: "Segnalate sempre al 112" Incontri sul territorio tra scuole, rsa e chiese

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno intensificato il loro impegno nella realizzazione di incontri di prossimità, finalizzati a sensibilizzare e informare giovani e anziani su tematiche di grande rilevanza sociale. Tali iniziative, che proseguiranno anche nelle prossime settimane, rientrano nell’ampio programma dell’Arma dei Carabinieri volto alla diffusione della cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni criminosi. A Fontanarosa, i Carabinieri della locale Stazione hanno fatto visita agli ospiti della RSA “la Locanda”. Oltre a condividere con loro parte della mattinata, i militari hanno portato in dono il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri, simbolo di una tradizione che si tramanda di anno in anno, rinnovandosi di generazione in generazione.

Ad Avella incontro a Scuola

Ad Avella, militari della locale Stazione Carabinieri hanno incontrato circa 70 alunni dell’Istituto Superiore per i Servizi Commerciali, in un clima di serenità e vicinanza ai giovani studenti, con parole semplici e dirette, sono stati prima illustrati i compiti cui l’Arma dei Carabinieri è chiamata a svolgere e successivamente con il dialogo a intrattenere la curiosità rispondendo alle domande fatte dagli studenti.

Se vedete presenze sospette chiamate il 112

Contemporaneamente, nuovi incontri si sono svolti in strutture di accoglienza, centri di aggregazione, chiese e in altri luoghi. Nello specifico, ad Avellino e San Sossio Baronia, i Comandanti delle locali Stazioni Carabinieri hanno incontrato i cittadini, rispettivamente, presso la Chiesa del Rosario e la Chiesa Madre Santa Maria Assunta, mentre a Nusco, il Comandante della locale Stazione Carabinieri presso la Misericordia ha incontrato circa 50 persone. Durante questi momenti di confronto, i presenti sono stati invitati a segnalare immediatamente alle forze dell’ordine qualsiasi situazione sospetta. Nel contempo i militari dell’arma hanno fornito utili consigli per evitare di cadere vittime e di prevenire i furti in abitazione.

Sicurezza in Irpinia

ueste iniziative rappresentano un’importante testimonianza dell’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel promuovere la sicurezza e la legalità sul territorio, con un’attenzione particolare verso le categorie più vulnerabili della popolazione.