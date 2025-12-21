Truffatore senza scrupoli si impossessa dei risparmi di un 14enne e sparisce La vittima è di Sant'Angelo all'Esca. Sognava per Natale le sneakers a un prezzo scontato invece...

Durante le festività natalizie tutti sono alla ricerca di regali, meglio se ad un prezzo scontato.

Ma questi sono anche i momenti nei quali è maggiore il rischio di incorrere in brutte disavventure, come quella capitata ad un quattordicenne della Valle del Medio Calore che – credendo di poter acquistare le sneakers dei sogni ad un prezzo scontato – ha utilizzato i propri risparmi per poi scoprire di essere stato semplicemente raggirato.

Come spesso accade, attraverso la pubblicazione di un annuncio accattivante su di un sito specializzato, un 26enne residente in provincia di Bari ha aggirato il minore, convincendolo della bontà dell’inserzione fino a quando ha incassato il bonifico, facendo poi perdere le proprie tracce.

Accompagnato dai propri genitori, il ragazzo ha raccontato tutto ai Carabinieri della Stazione di Sant’Angelo all’Esca, che si sono subito messi sulle tracce del truffatore che adesso dovrà rispondere delle proprie azioni dinanzi alla competente Procura della Repubblica.

Le capacità investigative sviluppate nel settore informatico dalle donne e dagli uomini dell’Arma dei Carabinieri rappresentano lo strumento che sta permettendo di scoprire un numero sempre crescente di crimini informatici; rompendo quell’anonimato dietro il quale soggetti senza scrupoli tentano di celarsi.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ricorda di prestare massima attenzione quando ci si approccia al mondo dell’e-commerce, diffidando da affari troppo vantaggiosi o da acquirenti interessati a concludere in breve tempo. Proprio “la confusione” è lo strumento attraverso il quale i truffatori riescono a fare breccia nelle difese delle ignare vittime.

Altrettanta cautela va usata nella conservazione dei dati personali così come dei propri strumenti di pagamento, ricordandosi di non rivelare a nessuno le credenziali o i codici di accesso.

Nel dubbio, utili consigli possono essere chiesti al “112”, al Comando Arma più vicino oppure possono essere recuperati attraverso il sito www.carabinieri.it.