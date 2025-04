Guidimedica: ad Ariano la risonanza magnetica più avanzata in Campania Si tratta della macchina più recente e performante oggi disponibile in commercio

Presentata ufficialmente ad Ariano Irpino la nuova risonanza magnetica "Siemens Lumina 3 tesla, in dotazione nello studio "Guidimedica, in via Fontana Angelica 1 nel popoloso rione Cardito. E' la più avanzata nel sud Italia. A suggellare l'importante e prestigioso traguardo raggiunto, un congresso di altissimo livello a cui ha preso parte il direttore generale dell'Asl di Avellino Mario Ferrante, il sindaco Enrico Franza e l'assessore Pasqualino Molinario. A fare gli onori di casa e ad accogliere cordialmente tutti i presenti il direttore del centro di diagnostica per immagini Guido Guidi.

"Si tratta della macchina più recente e performante oggi disponibile in commercio e sicuramente la più avanzata di tutto il territorio campano.

Fino ad oggi installate solo in ospedali ad altissima specializzazione (con le conseguenti difficoltà di accesso per i pazienti ambulatoriali) la nostra macchia è la prima disponibile in ambito privato-convenzionato fra le province di Avellino-Benevento-Salerno-Caserta e Foggia.

Questa apparecchiatura, all'avanguardia della tecnologia, oltre all'elevatissimo campo magnetico è dotata del nuovissimo sistema biomatrix di intelligenza artificiale per offrire le migliori possibilità diagnostiche per i pazienti. Inoltre è caratterizzata da un tubo "aperto" da 70 centimetri che riduce la sensazione di costrizione risultando meglio tollerata anche nei pazienti claustrofobici.

Più potente: il campo magnetico di 3 tesla, è il doppio rispetto alle "convenzionali" risonanze magnetiche ad alto campo (da 1,5 tesla) e dieci volte quello delle macchine "aperte" (da 0,3 tesla). Questo si traduce in esami più accurati con possibilità di eseguire acquisizioni con spessore fino a 0,6 millimetri e con migliore contrasto.

Più veloce: l'elevata potenza riduce drasticamente i tempi di acquisizione con maggiore compliance per i pazienti e permette studi più accurati e completi in un tempo inferiore.

Più performante: è possibile eseguire esami di elevatissima complessità e accuratezza con risultati allo stato dell'arte (sono possibili studi molecolari). Le macchine a 3 tesla sono in particolare oggi il riferimento in patologia neurologica, urologia, ginecologia ed ortopedia: immagini diagnostiche multiple, fornite in un'unica scansione. Immagini diagnostiche di qualità e nitidezza più elevate rispetto ad una risonanza magnetica standard. Visualizzazione di lesioni anche piccolisse (ipofisi, ippocampo, nuclei del tronco, nervi cranici, orecchio interno, corteccia cerebrale, patologia neoplastica). Studio approfondito di patologie in ambito neurologico (sclerosi multipla, epilessia). Studio biochimico e funzionale per l'analisi molecolare delle lesioni. Studi dell'encefalo e di eventuali lesioni, studio della prostata, patologia articolare, studio della mammella. Il centro è convenzionato con il sistema sanitario nazionale.

Una struttura diventata ormai una vera e propria istituzione sul territorio grazie alla tenacia e alla lungimiranza dalla famiglia Guidi.

Il centro di diagnostica per immagini Guidimedica nasce oltre 40 anni fa per la volontà del fondatore, Virgilio Guidi, la cui esperienza pluriennale ancora oggi funge da motore per le attività.

Negli anni, dalla originaria sede nel rione dei Martiri trova la attuale collocazione in via Fontana Angelica nel rione Cardito. Nella sua sede di quasi 1.000 mq oggi l'utenza irpina può avvalersi dei più avanzati servizi disponibili nell'intero territorio dell'Asl di Avellino, fra cui una diagnostica radiologica digitale di ultima generazione, di un servizio di ecografia dotato di ecografo 4D, di una Tc multislice-16 con software cardiologico, di una Risonanza magnetica ad alto campo da 1.5T, standard indispensabile per eseguire accurati esami anche contrastografici di tutti i distretti corporei, la prima installata nel settore privato in Irpinia.

Il servizio di diagnostica per immagini ha ottenuto il massimo punteggio dagli organi di valutazione dell'Asl in occasione delle recenti verifiche per l'accreditamento definitivo.

Nella stessa sede è presente il centro di Fisiokinesiterapia, da poco totalmente ristrutturato e riorganizzato in una moderna sezione ariosa e panoramica, per il massimo confort dei pazienti, presso il quale vengono eseguite tutte le prestazioni di FKT manuale e strumentale (laser, ultrasuoni, correnti antalgiche, magnetoterapia, Tecarterapia). Numerosi specialisti si avvalgono inoltre della nostra struttura per il loro ambulatorio privato, è possibile eseguire visite nei settori di cardiologia, dietologia, oculistica, ortopedia, endocrinologia, ginecologia, neurologia, neurochirurgia.