Le strade principali del centro cittadino vietate al traffico dalle 9 alle 18: ad Avellino la giornata senza auto motivata dallo sforamento dei limiti di PM10, una domenica ecologica che, però, trova una risposta parziale sia dagli automobilisti che dalla cittadinanza in generale. C'è chi sottolinea lo sguardo rivolto unicamente al traffico veicolare con diverse auto già "green". C'è, poi, chi pone l'accento su caldaie e guarda anche ad altre zone della città. Tra gli avellinesi l'invito, anche alla futura amministrazione comunale, a una riflessione ad ampio respiro andando oltre l'iniziativa per un solo giorno.
VIDEO | Avellino, domenica senz'auto (o quasi): cittadini divisi
Tra gli avellinesi la condivisione di un progetto che però dia risultati definitivi
Avellino.