Avellino: inaugurata la nuova sede dell'Ordine dei Medici Ristrutturazione dell'ex Asilo Patria e Lavoro, restituito alla città

Inaugurazione per la nuova sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Avellino, ora nella struttura dell'ex Asilo Patria e Lavoro, ristrutturata e restituita alla collettività. Grande soddisfazione per il presidente dell'ordine irpino, il dottore Francesco Sellitto. "Sono orgogliosissimo di aver dato alla città di Avellino questa sede che mi è costata tanto lavoro, ma ora la soddisfazione supera tutto il lavoro che ha portato a questo risultato. - ha spiegato - Sono contento di consegnare questa bellissima sede alla città di Avellino".

"PDTA per alleggerire pressione su Pronto Soccorso e ambulatori"

Situazione al limite al Pronto Soccorso dell'ospedale Moscati con medici in fuga e con le dimissioni del primario, Antonino Maffei. Necessaria e già rinnovata la sinergia istituzionale per ridurre il caos nell'immediato: "Stiamo già lavorando con l'ASL e il Moscati. Stiamo portando avanti questi PDTA per cercare di gestire sul territorio tutte quelle patologie che hanno maggiore impatto sul Pronto Soccorso. - ha affermato Sellitto - L'obiettivo è alleggerire un po' la pressione sia sui Pronto Soccorso che sugli ambulatori dell'ASL". Sguardo ai giovani medici da tutelare e decisivi nel nuovo modello: "Sono sempre nel nostro cuore. Fare molto per i nuovi medici".