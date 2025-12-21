Scandone Avellino ko contro la Tiber Roma (83-57)

Sconfitta sul parquet della Tiber Roma per la Scandone Avellino: finale di 83-57 e terza sconfitta stagionale per la squadra irpina. Ora si apre la pausa natalizia con la Scandone che tornerà in campo domenica 4 gennaio con palla a due alle 18 al PalaDelMauro. Sarà sfida contro Marigliano tra le mura amiche per i lupi.
Il tabellino
Serie B Interregionale
Tiber Roma - Scandone Avellino 83-57
Parziali: 16-16, 26-15, 22-10, 19-16
Tiber: Belmaggio 13, Gaeta 14, Algeri 7, Lentini 11, N. Piazza 12, Gentile 5, Fantuzzi 4, Terzoni, Romanelli 4, C. Piazza 2, Corte, Perago 11. All. Cilli
Scandone: Scanzi 4, Piazza, Cioppa 11, Cantone 6, Ragusa 9, Quarisa, Iannicelli, Duranti 4 , Tonello 7, Beck 3, Vitale 13, Galli. All. Carone