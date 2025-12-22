Avellino: Fontanarosa out con il Bari, come può cambiare la difesa Era diffidato, salterà l'ultima sfida del 2025 per il quinto giallo in campionato

Gli effetti della doppia decisione di Galipò, nell'immediato dal campo, poi al VAR, con il rigore assegnato per il presunto tocco irregolare di Fontanarosa sulla conclusione di Pohjanpalo, ricadranno anche sull'ultimo match dell'Avellino nel 2025. Sabato Biancolino dovrà fare a meno del difensore, ammonito poco prima del penalty trasformato dal finlandese e che in virtù del quinto giallo in campionato salterà la prossima sfida. Autore di un'ottima prestazione nel match contro il Palermo e spesso protagonista nel girone d'andata, Fontanarosa seguirà forzatamente dalla tribuna il match contro il Bari, in programma alle 19.30 del 27 dicembre, epilogo della Serie B nell'anno solare. La settimana si apre, quindi, con le prime valutazioni da parte di Biancolino per un pacchetto arretrato ormai consolidato e da ridisegnare su una casella vuota. Con Rigione fuori per scelta tecnica ormai da settimane e con Cagnano e Manzi non più impiegati dal rientro in gruppo, c'è il jolly Cancellotti, che da destra è spostato con ottimi risultati a sinistra sia da quinto che da quarto, ma che potrebbe rientrare nella linea a 3 dei difensori con Enrici ambidestro e da possibile impiego come terzo a sinistra. Con la difesa a 4 la prospettiva presenta Missori e Cancellotti esterni con Simic ed Enrici centrali. Simic entra nell'elenco dei calciatori in diffida dopo il quarto giallo rimediato sabato con il Palermo.