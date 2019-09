Sbanda e finisce fuori strada: auto in bilico nelle cunetta Ad Ariano Irpino una donna è finita con la sua vettura in una cunetta che costeggia la Statale 90

Sbanda e finisce fuori strada, paura ad Ariano Irpino in località Camporeale, nei pressi della Locanda del Bosco. Da accertare la dinamica del sinistro. Da una prima ricostruzione, una donna del luogo, per motivi che restano da accertare, è finita con la sua auto in una profonda cunetta che costeggia la strada 90 che collega l'arianese al beneventano. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi. La donna all'arrivo dei sanitari del 118 era cosciente. Si tratta di una arteria che presenta molte criticità. Una strada statale di competenza Anas più volte volte perlustrata dal vice sindaco di Greci Carmelo Cicchella, che ha sempre segnalato una serie di problematiche che riguardano la sicurezza dalle barriere di protezione e la mancanza di illuminazione.