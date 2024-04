Rotondi sull'inchiesta che ha travolto Festa: grande equilibrio della Procura Verso il voto di giugno in città il deputato avellinese dice: la politica non cavalchi le inchieste

"Va dato atto alla Procura di Avellino di aver gestito con equilibrio e con garbo istituzionale una inchiesta complessa, in un momento delicato della vita della città". Lo ha dichiarato il deputato Gianfranco Rotondi a margine delle celebrazioni per il 25 aprile ad Avellino.

"Auguro a tutti gli indagati - ha aggiunto Rotondi - di uscire a testa alta dagli approfondimenti giudiziari, che non sono un marchio di infamia, ma un accadimento possibile nel tirocinio amministrativo. La politica non deve cavalcare le inchieste, e men che meno criminalizzare l’intera amministrazione uscente, fatta di tante persone in buona fede che hanno provato a fare del loro meglio per la città, e hanno tutto il diritto di proseguire il loro impegno civile nei modi e negli ambiti che decideranno ‘’